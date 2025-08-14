14 августа 2025

В ХМАО бизнесмен решила построить магазин в особой зоне без разрешения мэрии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание на Центральном рынке возводилось с множеством нарушений
Здание на Центральном рынке возводилось с множеством нарушений Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) бизнесмен купила участок земли на Центральном рынке и не пройдя необходимых согласований в мэрии начала строительство двухэтажного магазина. Как сообщил мэр города здание возводится в зоне с особыми условиями использования территории и без соблюдения правил пожарной безопасности.

«В минувшую пятницу в ходе объезда города с коллегами посетил строящийся объект на Центральном рынке. Владельцы земельного участка ведут капитальное строительство магазина в зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и без согласования проекта. К тому же без соблюдения правил противопожарной безопасности. Это серьезное нарушение действующего законодательства», — поделился Елишев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что власти неоднократно вызывали предпринимателя в мэрию и говорили о необходимых согласованиях. Однако, ничего не изменилось, а незаконное здание строилось. Представители мэрии выехали на объект и остановили стройку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) бизнесмен купила участок земли на Центральном рынке и не пройдя необходимых согласований в мэрии начала строительство двухэтажного магазина. Как сообщил мэр города здание возводится в зоне с особыми условиями использования территории и без соблюдения правил пожарной безопасности. «В минувшую пятницу в ходе объезда города с коллегами посетил строящийся объект на Центральном рынке. Владельцы земельного участка ведут капитальное строительство магазина в зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и без согласования проекта. К тому же без соблюдения правил противопожарной безопасности. Это серьезное нарушение действующего законодательства», — поделился Елишев в своем telegram-канале. Он уточнил, что власти неоднократно вызывали предпринимателя в мэрию и говорили о необходимых согласованиях. Однако, ничего не изменилось, а незаконное здание строилось. Представители мэрии выехали на объект и остановили стройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...