В Пыть-Яхе (ХМАО) бизнесмен купила участок земли на Центральном рынке и не пройдя необходимых согласований в мэрии начала строительство двухэтажного магазина. Как сообщил мэр города здание возводится в зоне с особыми условиями использования территории и без соблюдения правил пожарной безопасности.
«В минувшую пятницу в ходе объезда города с коллегами посетил строящийся объект на Центральном рынке. Владельцы земельного участка ведут капитальное строительство магазина в зоне с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) и без согласования проекта. К тому же без соблюдения правил противопожарной безопасности. Это серьезное нарушение действующего законодательства», — поделился Елишев в своем telegram-канале.
Он уточнил, что власти неоднократно вызывали предпринимателя в мэрию и говорили о необходимых согласованиях. Однако, ничего не изменилось, а незаконное здание строилось. Представители мэрии выехали на объект и остановили стройку.
