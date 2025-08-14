Бастрыкин поручил проверить жалобу медика из ХМАО на травлю коллег

Следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за жалобы медика главе СКР Александру Бастрыкину на травлю со стороны коллег. Доклад о проверке представят в центральный аппарат, сообщило ведомство в своем telegram-канале.
«В СМИ размещено обращение сотрудника одного из медицинских учреждений Сургута к председателю СК России Бастрыкину. Заявитель сообщает, что на протяжении длительного времени в отношении нее со стороны коллег совершаются противоправные действия. Следственными органами СК России по ХМАО по данному факту организована процессуальная проверка», — следует из сообщения.
Видеообращение к председателю СКР и президенту России Владимиру Путину записала инструктор-методист по лечебной физкультуре сургутской травмбольницы Венера Гаврилова. Она заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег. На ситуацию оперативно отреагировал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
Ранее URA.RU сообщало, что две медсестры сургутской травмбольницы покончили жизнь самоубийством в ноябре 2021 года. А в июле 2025 года главврач Дмитрий Гарайс ушел в отставку, проработав в больнице 30 лет.
