14 августа 2025

Бастрыкин поручил проверить жалобу медика из ХМАО на травлю коллег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин запросил доклад о проверке в сургутской травмбольнице
Бастрыкин запросил доклад о проверке в сургутской травмбольнице Фото:

Следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за жалобы медика главе СКР Александру Бастрыкину на травлю со стороны коллег. Доклад о проверке представят в центральный аппарат, сообщило ведомство в своем telegram-канале.

«В СМИ размещено обращение сотрудника одного из медицинских учреждений Сургута к председателю СК России Бастрыкину. Заявитель сообщает, что на протяжении длительного времени в отношении нее со стороны коллег совершаются противоправные действия. Следственными органами СК России по ХМАО по данному факту организована процессуальная проверка», — следует из сообщения.

Видеообращение к председателю СКР и президенту России Владимиру Путину записала инструктор-методист по лечебной физкультуре сургутской травмбольницы Венера Гаврилова. Она заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег. На ситуацию оперативно отреагировал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

Ранее URA.RU сообщало, что две медсестры сургутской травмбольницы покончили жизнь самоубийством в ноябре 2021 года. А в июле 2025 года главврач Дмитрий Гарайс ушел в отставку, проработав в больнице 30 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за жалобы медика главе СКР Александру Бастрыкину на травлю со стороны коллег. Доклад о проверке представят в центральный аппарат, сообщило ведомство в своем telegram-канале. «В СМИ размещено обращение сотрудника одного из медицинских учреждений Сургута к председателю СК России Бастрыкину. Заявитель сообщает, что на протяжении длительного времени в отношении нее со стороны коллег совершаются противоправные действия. Следственными органами СК России по ХМАО по данному факту организована процессуальная проверка», — следует из сообщения. Видеообращение к председателю СКР и президенту России Владимиру Путину записала инструктор-методист по лечебной физкультуре сургутской травмбольницы Венера Гаврилова. Она заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег. На ситуацию оперативно отреагировал глава депздрава ХМАО Роман Паськов. Ранее URA.RU сообщало, что две медсестры сургутской травмбольницы покончили жизнь самоубийством в ноябре 2021 года. А в июле 2025 года главврач Дмитрий Гарайс ушел в отставку, проработав в больнице 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...