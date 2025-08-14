14 августа 2025

Глава Ханты-Мансийска раскрыл сроки запуска отопления

В ханты-Мансийске отопление в жилых домах появится к 10 сентября
Отопление на соцобъектах будет запущено 1 сентября
В Ханты-Мансийске отопительный сезон стартует с 1 сентября — тепло появится в социальных объектах. В жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября. Такие сроки озвучил мэр города Максим Ряшин.

«На объекты социального значения тепло подадут 1 сентября. В многоквартирных жилых домах батареи начнут нагреваться не позднее 10 сентября», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

Он добавил, что подготовка к отопительному сезону находится на финальной стадии — готовность более 90%. Полностью готовы к зиме 66 резервных источника электроснабжения. Для ликвидации возможных аварий на инженерных сетях сформировано 17 бригад в составе 111 человек.

