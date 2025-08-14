14 августа 2025

В ХМАО назвали самые популярные квартиры

Жители ХМАО массово распродают двухкомнатные квартиры
Югорчане чаще продают двухкомнатные квартиры
Чаще всего жители ХМАО продают двухкомнатные квартиры. На вторичном рынке в июле в крупнейших городах региона они заняли почти половину среди всех объектов, сообщают риелторы «Этажей».

«На вторичном рынке Ханты-Мансийска наибольшую долю составили 2-комнатные квартиры (41,2%) в количестве 208 квартир. Затем идут 1-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 181 (35,8%). Количество 3-комнатных квартир составило 108 (21,4%)», — говорится в исследовании.

Аналогичную ситуацию риелторы наблюдают в Нижневартовске — двушки здесь тоже первые по популярности у продавцов. Но на втором месте идут трехкомнатные квартиры, а однушки занимают третью позицию.

В крупнейшем городе Югры — Сургуте — наблюдается тенденция как и в окружной столице. Здесь доля двухкомнатного жилья на вторичном рынке составила почти 46%. Риелторы предполагают, что ситуация на рынке связана прежде всего с интересом покупателей к такой недвижимости.

«Наверное, на сегодня это наиболее ликвидный вариант из-за цены. Стоимость квадратного метра выходит меньше, чем за студию или однокомнатную квартиру. Поэтому из-за небольшой разницы людям легче рассматривать для покупки именно двухкомнатные квартиры», — рассуждает в разговоре с агентством эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало о районах Сургута, которые популярны у студентов. Чаще всего они снимают жилье в районе улиц Университетской, Ивана Захарова и Иосифа Каролинского.

