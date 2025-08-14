В жилом комплексе «Северная Венеция» Сургута (ХМАО) на Университетской, 11 произошло возгорание в квартире на 21 этаже. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Мария Лебига.
«Горит квартира на 21 этаже. На территории работают больше шести пожарных машин и скорая помощь», — рассказала Лебига.
В пресс-службе МЧС по ХМАО агентству сообщили, что спасатели эвакуировали жильцов дома, где произошел пожар, и потушили очаг. «Из квартиры на 21 этаже дым из дверей. Квартиру никто не открыл, спасатели произвели вскрытие квартиры. Идет эвакуация людей. В 9:27 — локализация очага возгорания», — прокомментировали в пресс-службе.
