В Сургуте (ХМАО) 20 августа временно ограничат движение транспорта от перекрестка Университетской улицы с проспектом Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«20 августа с 18:00 до 22:00 в связи с проведением городского праздника, приуроченного ко Дню Государственного флага РФ, будет перекрыто движение транспорта. По проезду от перекрестка „улица Университетская — проспект Ленина“ до площади перед СурГУ», — говорится в сообщении.
На время перекрытия также изменится схема движения маршрута № 112. При движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» и далее по маршруту. При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!