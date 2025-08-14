14 августа 2025

В Сургуте перекроют дороги в центре города ко Дню флага. Карта

Движение перекроют 20 августа с 18:00 до 22:00
В Сургуте (ХМАО) 20 августа временно ограничат движение транспорта от перекрестка Университетской улицы с проспектом Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«20 августа с 18:00 до 22:00 в связи с проведением городского праздника, приуроченного ко Дню Государственного флага РФ, будет перекрыто движение транспорта. По проезду от перекрестка „улица Университетская — проспект Ленина“ до площади перед СурГУ», — говорится в сообщении.

На время перекрытия также изменится схема движения маршрута № 112. При движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром» и далее по маршруту. При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

