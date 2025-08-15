Ученый из ХМАО рассказал, чем опасны для людей «влюбленные» лоси

В период гона самцы лосей становятся агрессивными в поисках самок. Любой резкий запах или громкий звук может спровоцировать их на драку, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Сургутского государственного университета, кандидат биологических наук Николай Наконечный.
«В таких случаях животные бодаются рогами, проверяя силу. В это время они могут напасть на человека. Осенью такая агрессивность выражена меньше, чем весной, когда самки защищают телят, но риск все же есть», — пояснил эксперт.
По его словам, человек может стать жертвой схватки между самцами, если окажется рядом. «Да, человек может стать жертвой их боев», — отметил Наконечный. При этом целенаправленно нападать на людей лоси не будут, если нет попытки их подстрелить. «В случае с подранком агрессия возможна, но обычно, увидев человека, лось убегает», — добавил ученый.
Ранее URA.RU сообщало о предупреждении Природнадзора ХМАО касаемо «влюбленных» лосей. Дело в том, что брачный период у диких животных выпадает на сезон сбора кедровых шишек. В связи с этим югорчан просят быть осторожными при походе в лес за дикоросами.
