Жителей Нижневартовска зовут водить хороводы и расписывать дерево хантыйским орнаментом

На озере в Нижневартовске (ХМАО) зазвучат русские народные песни и закружатся хороводы. А следом горожанам предлагают прикоснуться к искусству хантыйского орнамента и заглянуть в мир миниатюр, который виден только под микроскопом. Как интересно провести выходные — в афише URA.RU.
15 августа
Фестиваль «Хороводы России»
Вартовчане смогут принять участие во всероссийском фестивале. Хоровод запустят на озере Комсомольском в 18:00. При непогоде мероприятие перенесут в «Центр национальных культур».
16 августа
Мастер-класс «Узоры северной земли»
В Нижневартовском краеведческом музее проведут мастер-класс по росписи дерева хантыйском орнаментом. Сотрудники музея расскажут о значении символов, которые ханты изображали на посуде и оберегах. Участие бесплатное.
Выставка микрошедевров
В краеведческом музее представлена выставка работ новосибирского художника-миниатюриста Владимира Анискина. Экспонаты можно увидеть только под микроскопом. В экспозиции — верблюды в игольном ушке, портреты первых собак, побывавших в космосе, — Белки и Стрелки, мамонт на волосе и другие. Стоимость билета — 350 рублей.
