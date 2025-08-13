Жителей Нижневартовска зовут водить хороводы и расписывать дерево хантыйским орнаментом

Нижневартовск присоединится к всероссийскому фестивалю «Хороводы России»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоровод соберут 15 августа на озере Комсомольском
Хоровод соберут 15 августа на озере Комсомольском Фото:

На озере в Нижневартовске (ХМАО) зазвучат русские народные песни и закружатся хороводы. А следом горожанам предлагают прикоснуться к искусству хантыйского орнамента и заглянуть в мир миниатюр, который виден только под микроскопом. Как интересно провести выходные — в афише URA.RU.

15 августа

Фестиваль «Хороводы России»

Вартовчане смогут принять участие во всероссийском фестивале. Хоровод запустят на озере Комсомольском в 18:00. При непогоде мероприятие перенесут в «Центр национальных культур».

16 августа

Мастер-класс «Узоры северной земли»

В Нижневартовском краеведческом музее проведут мастер-класс по росписи дерева хантыйском орнаментом. Сотрудники музея расскажут о значении символов, которые ханты изображали на посуде и оберегах. Участие бесплатное.

Выставка микрошедевров

В краеведческом музее представлена выставка работ новосибирского художника-миниатюриста Владимира Анискина. Экспонаты можно увидеть только под микроскопом. В экспозиции — верблюды в игольном ушке, портреты первых собак, побывавших в космосе, — Белки и Стрелки, мамонт на волосе и другие. Стоимость билета — 350 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На озере в Нижневартовске (ХМАО) зазвучат русские народные песни и закружатся хороводы. А следом горожанам предлагают прикоснуться к искусству хантыйского орнамента и заглянуть в мир миниатюр, который виден только под микроскопом. Как интересно провести выходные — в афише URA.RU. 15 августа Фестиваль «Хороводы России» Вартовчане смогут принять участие во всероссийском фестивале. Хоровод запустят на озере Комсомольском в 18:00. При непогоде мероприятие перенесут в «Центр национальных культур». 16 августа Мастер-класс «Узоры северной земли» В Нижневартовском краеведческом музее проведут мастер-класс по росписи дерева хантыйском орнаментом. Сотрудники музея расскажут о значении символов, которые ханты изображали на посуде и оберегах. Участие бесплатное. Выставка микрошедевров В краеведческом музее представлена выставка работ новосибирского художника-миниатюриста Владимира Анискина. Экспонаты можно увидеть только под микроскопом. В экспозиции — верблюды в игольном ушке, портреты первых собак, побывавших в космосе, — Белки и Стрелки, мамонт на волосе и другие. Стоимость билета — 350 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...