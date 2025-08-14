В ХМАО коммунальщик погиб от отравления ядовитым веществом из-за халатности начальства

В Сургуте рабочий скончался после того, как спустился в водопроводную камеру и надышался хлористым водородом. Мужчина выполнял работу без средств индивидуальной защиты. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении его руководителя, сообщили в telegram-канале ведомства.
«[Руководитель] не обеспечил [подчиненного] средствами индивидуальной защиты, после чего дал указание мужчине спуститься в водопроводную камеру, расположенную около дома по улице Югорский тракт в Сургуте, где находилось неорганическое химическое вещество — хлористый водород, который является токсичным сильнодействующим ядовитым веществом, обладающим удушающим действием», — говорится в сообщении. В результате югорчанин задохнулся и погиб.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Руководителю грозит до четырех лет лишения свободы.
