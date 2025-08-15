В ХМАО директор скандального приюта для бездомных животных покончил с собой

Зоозащитники обвиняли руководство приюта в жестоком обращении с животными
В Пыть-Яхе (ХМАО) найден мертвым директор приюта для бездомных животных «Шанс» Александр Горынцев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Горынцев покончил с собой. Его тело нашла жена. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — уточнил собеседник. В следственный комитет по ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Приют, которым он руководил, неоднократно становился фигурантом скандалов — зоозащитники обвиняли руководство в жестоком обращении с животными. Мэрия Пыть-Яха расторгла контракт с Горынцевым, однако он продолжал работать с другими муниципалитетами округа.

