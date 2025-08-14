В ХМАО водителя оштрафовали за эмблему украинского нацбата на машине

Нижневартовский городской суд назначил штраф в 2 000 рублей мужчине, который ездил по городу с эмблемой Легиона «Свобода России»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) на автомобиле. Информация об этом размещена в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», — говорится в материалах картотеки.
По данным суда, эмблема запрещенной организации, воюющей на стороне ВСУ, была наклеена на заднюю раму автомобиля. Подсудимый заявил, что машина ему не принадлежит, он пользуется ею по доверенности и не знает, кто разместил наклейку.
*Легион «Свобода России» признан в РФ террористической организацией и запрещен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!