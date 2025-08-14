14 августа 2025

В ХМАО водителя оштрафовали за эмблему украинского нацбата на машине

В ХМАО оштрафовали водителя за эмблему украинского нацбата на машине
Суд оштрафовал югорчанина за экстремистскую наклейку
Нижневартовский городской суд назначил штраф в 2 000 рублей мужчине, который ездил по городу с эмблемой Легиона «Свобода России»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) на автомобиле. Информация об этом размещена в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», — говорится в материалах картотеки.

По данным суда, эмблема запрещенной организации, воюющей на стороне ВСУ, была наклеена на заднюю раму автомобиля. Подсудимый заявил, что машина ему не принадлежит, он пользуется ею по доверенности и не знает, кто разместил наклейку.

*Легион «Свобода России» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

