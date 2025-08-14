14 августа 2025

На стройках Сургута задержаны более 100 мигрантов. Фото

Силовики доставили их в миграционный отдел для полной проверки
Силовики доставили их в миграционный отдел для полной проверки

В Сургуте (ХМАО) в ходе рейда правоохранителей на строительных объектах города были задержаны более 100 мигрантов. Как сообщает пресс-служба окружного Управления МВД, всех доставили в отделение для проверки документов.

«В Сургуте проходит профилактическое мероприятие. В ходе проведенных мероприятий проверено более 100 иностранных граждан. Для установления правового статуса и проведения всех необходимых процедур они были доставлены в отдел по вопросам миграции», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К рейду подключились и добровольные народные дружинники. Также поддержку оказали силовые подразделения Росгвардии.

