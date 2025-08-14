В ХМАО рыбаки получили уголовный срок за вылов трех рыб

Сургутский районный суд приговорил двух местных жителей к условному сроку лишения свободы за вылов осетра, занесенного в Красную книгу. Также сургутяне нарушили правила рыбалки, воспользовавшись сетью для вылова леща. Об этом на своем сайте сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«В 2023 году мужчины на протоке Оби вблизи населенного пункта Банный, передвигаясь на моторной лодке, с помощью запретного орудия лова (сети), выловили две особи рыбы лещ. А также незаконно добыли одну особь обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ», — говорится в сообщении. Суммарный ущерб биоресурсам составил свыше 481 тысячи рублей.
По решению суда каждый из двух рыбаков получил условный срок лишения свободы на пять и шесть лет. Подсудимые возместили ущерб, а моторная лодка была конфискована.
Ранее URA.RU рассказывало, какие ограничения на вылов рыбы действуют в ХМАО. Например, за вылов стерляди грозит не только крупный штраф, а и уголовный срок.
