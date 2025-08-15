Губернатор ХМАО проверил ключевые стройки в Радужном

Губернатор ХМАО проинспектировал строительство спортивного комплекса в Радужном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Кухарук провел инспекцию строительство спорткомплекса и благоустройство набережной в Радужном
Губернатор Кухарук провел инспекцию строительство спорткомплекса и благоустройство набережной в Радужном Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Радужный осмотрел ключевые инфраструктурные объекты, включая строительство фиджитал-центра и ремонт спортивных учреждений.

«В этом году в городе появится фиджитал-центр — инновационный спортивный комплекс с зонами для воркаута, стритбола, мини-футбола и киберспортивным центром. Уже выполнены работы по отсыпке территории, устройству оснований под площадки и прокладке инженерных сетей», — сообщил глава региона.

Еще одним значимым проектом стало благоустройство набережной реки Аган. Первый этап, включающий укладку около тысячи квадратных метров тротуарной плитки, монтаж бордюров и опор освещения, близится к завершению. Второй этап будет профинансирован из федерального бюджета по нацпроекту. Здесь планируют обустроить велодорожки, дополнительные зоны отдыха и обновить фасады зданий с учетом пожеланий жителей.

Также губернатор проверил работы в спортшколе «Сибирь» и бассейне «Аган», где после капремонта увеличится количество мест. Кухарук поручил мэрии устранить проблему выноса грязи на проезжую часть и завершить ремонт котельной до начала отопительного сезона.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже анонсировали завершение строительства ряда новых спортивных объектов в регионе. Среди которых спортивный зал в Березово, крытый ледовый каток в Сургутском районе и комплекс в Нефтеюганске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Радужный осмотрел ключевые инфраструктурные объекты, включая строительство фиджитал-центра и ремонт спортивных учреждений. «В этом году в городе появится фиджитал-центр — инновационный спортивный комплекс с зонами для воркаута, стритбола, мини-футбола и киберспортивным центром. Уже выполнены работы по отсыпке территории, устройству оснований под площадки и прокладке инженерных сетей», — сообщил глава региона. Еще одним значимым проектом стало благоустройство набережной реки Аган. Первый этап, включающий укладку около тысячи квадратных метров тротуарной плитки, монтаж бордюров и опор освещения, близится к завершению. Второй этап будет профинансирован из федерального бюджета по нацпроекту. Здесь планируют обустроить велодорожки, дополнительные зоны отдыха и обновить фасады зданий с учетом пожеланий жителей. Также губернатор проверил работы в спортшколе «Сибирь» и бассейне «Аган», где после капремонта увеличится количество мест. Кухарук поручил мэрии устранить проблему выноса грязи на проезжую часть и завершить ремонт котельной до начала отопительного сезона. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже анонсировали завершение строительства ряда новых спортивных объектов в регионе. Среди которых спортивный зал в Березово, крытый ледовый каток в Сургутском районе и комплекс в Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...