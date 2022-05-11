11 мая 2022

В Пермском театре кукол пройдет спектакль для слабовидящих. «Сможете почувствовать запахи и вкусы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
Театр кукол ждет ребят на уникальное представление (архивное фото) Фото:

В Пермском театре кукол пройдет необычный спектакль — на него приглашают детей с проблемами зрения. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения, обещают организаторы.

«В Пермском театре кукол пройдет иммерсивная читка повести „Музыка моего дятла“ Анны Анисимовой. Для маленьких зрителей организаторы обещают настоящее погружение в реальность текста: вы сможете почувствовать запахи, вкусы и прикосновения», — сообщается в telegram-канале пресс-службы губернатора.

Во время спектакля тифлокомментатор, специалист, который помогает незрячим людям более полно воспринимать визуальное искусство, расскажет детям о декорациях, опишет героев и действие на сцене. Читка пройдет 12 мая в 19 часов. Вход свободный, но следует записаться по телефону театра 214-58-72.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

В Пермском театре кукол пройдет необычный спектакль — на него приглашают детей с проблемами зрения. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения, обещают организаторы. «В Пермском театре кукол пройдет иммерсивная читка повести „Музыка моего дятла“ Анны Анисимовой. Для маленьких зрителей организаторы обещают настоящее погружение в реальность текста: вы сможете почувствовать запахи, вкусы и прикосновения», — сообщается в telegram-канале пресс-службы губернатора. Во время спектакля тифлокомментатор, специалист, который помогает незрячим людям более полно воспринимать визуальное искусство, расскажет детям о декорациях, опишет героев и действие на сцене. Читка пройдет 12 мая в 19 часов. Вход свободный, но следует записаться по телефону театра 214-58-72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...