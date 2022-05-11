Театр кукол ждет ребят на уникальное представление (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Пермском театре кукол пройдет необычный спектакль — на него приглашают детей с проблемами зрения. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения, обещают организаторы.

«В Пермском театре кукол пройдет иммерсивная читка повести „Музыка моего дятла“ Анны Анисимовой. Для маленьких зрителей организаторы обещают настоящее погружение в реальность текста: вы сможете почувствовать запахи, вкусы и прикосновения», — сообщается в telegram-канале пресс-службы губернатора.

Во время спектакля тифлокомментатор, специалист, который помогает незрячим людям более полно воспринимать визуальное искусство, расскажет детям о декорациях, опишет героев и действие на сцене. Читка пройдет 12 мая в 19 часов. Вход свободный, но следует записаться по телефону театра 214-58-72.