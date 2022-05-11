Учителя из ЯНАО отстранили от работы за поддержку «Азова»*

Учителя физики Кирилла Белкина из Тарко-Сале (ЯНАО) проверяют правоохранительные органы за его призывы вступать в ВСУ и националистические формирования Украины на фоне начавшейся спецоперации российских войск. Об этом URA.RU сообщил ямальский активист Алексей Шевцов, ссылаясь на информацию окружного департамента образования.
«Белкин Кирилл Вячеславович отстранен от работы в Средней образовательной школе № 3 города Тарко-Сале от 30.03.2022 года. Заработная плата в период отстранения от работы не выплачивается. Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия», — говорится в письме активисту за подписью зама директора департамента Яны Весовой.
Причиной отстранения стало видеообращение, записанное Белкиным и выложенное в соцсетях. В нем он раскритиковал приказ президента РФ Владимира Путина о проведении операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также публично призвал россиян вступать в ряды экстремистских и запрещенных на территории РФ формирований «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».
Ранее сообщалось, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — защитить население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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Учителя физики Кирилла Белкина из Тарко-Сале (ЯНАО) проверяют правоохранительные органы за его призывы вступать в ВСУ и националистические формирования Украины на фоне начавшейся спецоперации российских войск. Об этом URA.RU сообщил ямальский активист Алексей Шевцов, ссылаясь на информацию окружного департамента образования. «Белкин Кирилл Вячеславович отстранен от работы в Средней образовательной школе № 3 города Тарко-Сале от 30.03.2022 года. Заработная плата в период отстранения от работы не выплачивается. Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия», — говорится в письме активисту за подписью зама директора департамента Яны Весовой. Причиной отстранения стало видеообращение, записанное Белкиным и выложенное в соцсетях. В нем он раскритиковал приказ президента РФ Владимира Путина о проведении операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также публично призвал россиян вступать в ряды экстремистских и запрещенных на территории РФ формирований «Азов», «Айдар» и «Правый сектор». Ранее сообщалось, что 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — защитить население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.