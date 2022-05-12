Рада разрешила забирать имущество за поддержку спецоперации

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
За поддержку спецоперации на Украине разрешили конфисковать имущество Фото:

Верховная рада приняла закон, которым разрешила по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Об этом сообщается на сайте Рады.

«Верховная рада приняла закон №7194, который разрешает конфисковать имущество поддерживающих [российскую спецоперацию] по решению суда», — сообщается на сайте Рады. За закон проголосовали 292 депутата, 38 воздержались, 44 не голосовали.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы российской компании Сбербанк и госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Изъятые деньги будут переданы в доход государства.

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Верховная рада приняла закон, которым разрешила по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Об этом сообщается на сайте Рады. «Верховная рада приняла закон №7194, который разрешает конфисковать имущество поддерживающих [российскую спецоперацию] по решению суда», — сообщается на сайте Рады. За закон проголосовали 292 депутата, 38 воздержались, 44 не голосовали. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы российской компании Сбербанк и госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Изъятые деньги будут переданы в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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