Рада разрешила забирать имущество за поддержку спецоперации

За поддержку спецоперации на Украине разрешили конфисковать имущество
Верховная рада приняла закон, которым разрешила по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Об этом сообщается на сайте Рады.
«Верховная рада приняла закон №7194, который разрешает конфисковать имущество поддерживающих [российскую спецоперацию] по решению суда», — сообщается на сайте Рады. За закон проголосовали 292 депутата, 38 воздержались, 44 не голосовали.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы российской компании Сбербанк и госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Изъятые деньги будут переданы в доход государства.
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