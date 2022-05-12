СМИ: Украина решила изъять активы Сбербанка и ВЭБ

Изъятые деньги российских банков будут переданы в доход Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять активы российской компании Сбербанк и госкорпорации развития, финансирующей проекты развития экономики, ВЭБ. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

«Изымаются права собственности РФ и ее резидентов, как 99,772644% акций Проминвестбанка, принадлежащих госкорпорации развития „ВЭБ.РФ“. И 100% акций Международного резервного банка (ранее — Сбербанк)», — информацию со ссылкой на Раду приводит «Интерфакс. Украина».

Само решение было принято 11 мая. Изъятые деньги будут переданы в доход государства.

URA.RU отправило запросы в пресс-службу Сбербанка и ВЭБ. Ответа на момент публикации не поступало.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, направленной на спасение мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Канада ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Евросоюз также отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Совкомбанк», ВЭБ и ВТБ. Япония заморозила активы Сбербанка и Альфа-банка, отмечает RT. На иностранных счетах заблокировали золотовалютные резервы РФ.

В ответ на это российские власти создали список недружественных стран, которым начали продавать энергоресурсы за рубли. Также по указу президента РФ Владимира Путина были созданы антикризисные меры, призванные поддержать бизнес и обычных граждан.

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