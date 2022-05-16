В России запустили еще одну альтернативу Google Play

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, google play
В России запустили новый маркетплейс Фото:

Российский магазин приложений NashStore доступен для россиян. Об этом сообщили в telegram-канале разработчики. Это второй сервис за последние месяцы, который представляет собой аналог американского Google Play.

«Магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30. Для использования магазина приложений понадобится завести аккаунт», — поделились разработчики.

Создать аккаунт можно в приложении или на сайте store.nashstore.ru, а после по созданным логину и паролю зайти в NashStore. Также пользователей предупредили, что доступ на сайт и скачивание маркетплейса могут работать нестабильно из-за DDOS-атаки, которой NashStore подвергся перед запуском. В магазине есть более тысячи приложений, в том числе, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет» и другие.

В России ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. В апреле в России запустили первый аналог Google Play — RuMarket, передает «Царьград».

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Российский магазин приложений NashStore доступен для россиян. Об этом сообщили в telegram-канале разработчики. Это второй сервис за последние месяцы, который представляет собой аналог американского Google Play. «Магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30. Для использования магазина приложений понадобится завести аккаунт», — поделились разработчики. Создать аккаунт можно в приложении или на сайте store.nashstore.ru, а после по созданным логину и паролю зайти в NashStore. Также пользователей предупредили, что доступ на сайт и скачивание маркетплейса могут работать нестабильно из-за DDOS-атаки, которой NashStore подвергся перед запуском. В магазине есть более тысячи приложений, в том числе, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет» и другие. В России ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. В апреле в России запустили первый аналог Google Play — RuMarket, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...