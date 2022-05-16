В России запустили еще одну альтернативу Google Play

16 мая 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В России запустили новый маркетплейс Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский магазин приложений NashStore доступен для россиян. Об этом сообщили в telegram-канале разработчики. Это второй сервис за последние месяцы, который представляет собой аналог американского Google Play. «Магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30. Для использования магазина приложений понадобится завести аккаунт», — поделились разработчики. Создать аккаунт можно в приложении или на сайте store.nashstore.ru, а после по созданным логину и паролю зайти в NashStore. Также пользователей предупредили, что доступ на сайт и скачивание маркетплейса могут работать нестабильно из-за DDOS-атаки, которой NashStore подвергся перед запуском. В магазине есть более тысячи приложений, в том числе, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет» и другие. В России ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. В апреле в России запустили первый аналог Google Play — RuMarket, передает «Царьград». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российский магазин приложений NashStore доступен для россиян. Об этом сообщили в telegram-канале разработчики. Это второй сервис за последние месяцы, который представляет собой аналог американского Google Play. «Магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30. Для использования магазина приложений понадобится завести аккаунт», — поделились разработчики. Создать аккаунт можно в приложении или на сайте store.nashstore.ru, а после по созданным логину и паролю зайти в NashStore. Также пользователей предупредили, что доступ на сайт и скачивание маркетплейса могут работать нестабильно из-за DDOS-атаки, которой NashStore подвергся перед запуском. В магазине есть более тысячи приложений, в том числе, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбер-Маркет» и другие. В России ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. В апреле в России запустили первый аналог Google Play — RuMarket, передает «Царьград».