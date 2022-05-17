Путин предупредил Евросоюз о фатальных последствиях санкций

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что экономике страна ЕС наносится урон от санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Необдуманные решения стран, принимающих антироссийские санкции, касающиеся в том числе нефтегазового сектора, в конечном итоге наносят урон экономике Евросоюза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Страны Европы ставят задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

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Необдуманные решения стран, принимающих антироссийские санкции, касающиеся в том числе нефтегазового сектора, в конечном итоге наносят урон экономике Евросоюза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Страны Европы ставят задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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