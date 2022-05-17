Путин предупредил Евросоюз о фатальных последствиях санкций

Владимир Путин подчеркнул, что экономике страна ЕС наносится урон от санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Необдуманные решения стран, принимающих антироссийские санкции, касающиеся в том числе нефтегазового сектора, в конечном итоге наносят урон экономике Евросоюза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
«Страны Европы ставят задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимание на урон собственной экономике», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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