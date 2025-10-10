Названы участники 1/4 финала молодежного ЧМ по футболу

На молодежном чемпионате мира по футболу 2025 года, проходящем в Чили, сформировался состав четвертьфиналистов. В число восьми сильнейших команд мира вошли представители различных континентов.
Среди участников 1/4 финала числятся:
- Одна африканская сборная: Марокко.
- Две южноамериканские команды: Аргентина и Колумбия.
- Две североамериканские сборные: США и Мексика.
- Три европейские команды: Норвегия, Франция и Испания.
Ни одна из азиатских сборных не смогла преодолеть стадию 1/8 финала турнира, уточняет «Чемпионат». Расписание четвертьфинальных матчей и пары следующие::
* Аргентина — Мексика
* Колумбия — Испания
* США — Марокко
* Франция — Норвегия
Четвертьфинальные поединки запланированы на 11, 12 и 13 октября.
Молодежный чемпионат мира по футболу 2025 года стартовал в Чили 27 сентября и завершится 19 октября. Действующим обладателем титула является сборная Уругвая.
