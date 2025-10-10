Названы участники 1/4 финала молодежного ЧМ по футболу

В 1/4 финала молодежного ЧМ по футболу вошли восемь команд
Матчи пройдут 11, 12 и 13 октября
На молодежном чемпионате мира по футболу 2025 года, проходящем в Чили, сформировался состав четвертьфиналистов. В число восьми сильнейших команд мира вошли представители различных континентов.

Среди участников 1/4 финала числятся:

  • Одна африканская сборная: Марокко.
  • Две южноамериканские команды: Аргентина и Колумбия.
  • Две североамериканские сборные: США и Мексика.
  • Три европейские команды: Норвегия, Франция и Испания.

Ни одна из азиатских сборных не смогла преодолеть стадию 1/8 финала турнира, уточняет «Чемпионат». Расписание четвертьфинальных матчей и пары следующие::

* Аргентина — Мексика

* Колумбия — Испания

* США — Марокко

* Франция — Норвегия

Четвертьфинальные поединки запланированы на 11, 12 и 13 октября.

Молодежный чемпионат мира по футболу 2025 года стартовал в Чили 27 сентября и завершится 19 октября. Действующим обладателем титула является сборная Уругвая.

