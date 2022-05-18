США с Европой пересмотрят санкции против России

Правительство США выступило с инициативой установления потолка цен на импорт российской нефти, в том числе и для европейских стран. Такое заявление, несмотря на антироссийскую санкционную кампанию, сделала министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Бельгию.
«Они [страны ЕС] говорят о следующем году, как о сроке [для эмбарго]. В это время можно было бы объединить поэтапный отказ с ценовым механизмом», — приводит слова Йеллен газета Financial Times.
Как объяснили авторы, Вашингтон предлагает ввести ценовой механизм, устанавливающий лимит цен, применимый к импорту российских энергоресурсов. Это ограничение планируют продлить до момента, пока Евросоюз не введет эмбарго на нефть из РФ.
Как отмечал глава РФ Владимир Путин, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих стран Запада. Это подтверждает рост инфляции, а также нарушение кооперационных связей и логистических сетей, объяснял он.
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Правительство США выступило с инициативой установления потолка цен на импорт российской нефти, в том числе и для европейских стран. Такое заявление, несмотря на антироссийскую санкционную кампанию, сделала министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Бельгию. «Они [страны ЕС] говорят о следующем году, как о сроке [для эмбарго]. В это время можно было бы объединить поэтапный отказ с ценовым механизмом», — приводит слова Йеллен газета Financial Times. Как объяснили авторы, Вашингтон предлагает ввести ценовой механизм, устанавливающий лимит цен, применимый к импорту российских энергоресурсов. Это ограничение планируют продлить до момента, пока Евросоюз не введет эмбарго на нефть из РФ. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, введенных в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Однако европейские партнеры не смогли договориться о новых ограничениях против России, так как Венгрия продолжает блокировать соответствующее предложение ЕС. Как отмечал глава РФ Владимир Путин, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих стран Запада. Это подтверждает рост инфляции, а также нарушение кооперационных связей и логистических сетей, объяснял он.