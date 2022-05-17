В Пермском краеведческом музее 18 мая вскрыли капсулу времени — макет пионерского горна с посланием современникам от пионеров 1972 года. Ее передали музею 50 лет назад. Текст послания зачитала руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU из музея.
«Дорогие друзья-пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы пионеры 70-х годов завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции. Помнить своих сверстников — мальчишек и девчонок 70-х годов», — говорится в послании.
Капсулу передали в музей во время парада к 50-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми. Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что теперь капсула будет храниться в музее как документ. Завтра, 19 мая, в России отмечается 100-летие пионерской организации.
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В Пермском краеведческом музее 18 мая вскрыли капсулу времени — макет пионерского горна с посланием современникам от пионеров 1972 года. Ее передали музею 50 лет назад. Текст послания зачитала руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU из музея. «Дорогие друзья-пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы пионеры 70-х годов завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции. Помнить своих сверстников — мальчишек и девчонок 70-х годов», — говорится в послании. Капсулу передали в музей во время парада к 50-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми. Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что теперь капсула будет храниться в музее как документ. Завтра, 19 мая, в России отмечается 100-летие пионерской организации.