Пермяки вскрыли капсулу с посланием из прошлого века. Видео

18 мая 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Пионеры были уверены, что в 2022 году коммунизм будет построен точно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском краеведческом музее 18 мая вскрыли капсулу времени — макет пионерского горна с посланием современникам от пионеров 1972 года. Ее передали музею 50 лет назад. Текст послания зачитала руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU из музея. «Дорогие друзья-пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы пионеры 70-х годов завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции. Помнить своих сверстников — мальчишек и девчонок 70-х годов», — говорится в послании. Капсулу передали в музей во время парада к 50-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми. Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что теперь капсула будет храниться в музее как документ. Завтра, 19 мая, в России отмечается 100-летие пионерской организации.

В Пермском краеведческом музее 18 мая вскрыли капсулу времени — макет пионерского горна с посланием современникам от пионеров 1972 года. Ее передали музею 50 лет назад. Текст послания зачитала руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU из музея. «Дорогие друзья-пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы пионеры 70-х годов завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции. Помнить своих сверстников — мальчишек и девчонок 70-х годов», — говорится в послании. Капсулу передали в музей во время парада к 50-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми. Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что теперь капсула будет храниться в музее как документ. Завтра, 19 мая, в России отмечается 100-летие пионерской организации.