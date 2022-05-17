В ХМАО топ-менеджер дочки «ЛУКОЙЛа» угодил в скандал из-за рыбы

Полиция отправила партию изъятой рыбы на исследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель начальника сервисного центра социальных объектов ТПП «Урайнефтегаз», которое является дочерним предприятием «ЛУКОЙЛа» Сергей Леонов угодил в скандал, связанный с браконьерством. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Автомобиль, в котором находился Леонов, был остановлен сотрудниками госавтоинспекции. В нем была обнаружена рыба, которая предположительно могла быть выловлена в озере Сырковое (Кондинский район), где рыбная ловля запрещена. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия. На помощь коллегам из Кондинского района выехали полицейские из окружного главка», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт проведения доследственной проверки, но отказались раскрывать персональные данные фигурантов этой истории. «15 мая сотрудниками ГИБДД Урая был остановлен автомобиль, в котором двое мужчин перевозили рыбу. Данная рыба изъята и направлена на экспертизу. Проводится проверка, по ее окончанию будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в окружной полиции.

Сам Леонов в разговоре с URA.RU заявил, что опровергает любые обвинения в браконьерстве. «Я просто перевозил купленную рыбу. У сотрудников полиции есть подозрения, что я эту рыбу не купил, а выловил в водоеме. Средств лова у меня нет, я никогда им не занимался». — заявил Леонов.

Ранее URA.RU заявляло, что экс-глава поселка Кедровый Иван Воронов попался на ловле рыбы, занесенной в Красную книгу. После этого он покинул свою должность.