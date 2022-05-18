18 мая 2022

В Пермском крае зафиксирован резкий рост строительства жилья

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В Пермском крае построено свыше 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости Фото:

В Пермском крае за период с января по апрель построено и введено в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Сведения размещены на сайте Пермьстата.

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«В январе—апреле на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 8265 квартир общей площадью 736,5 тыс кв метров, что составило 204,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года», — отмечает статведомство.

Объем строительства индивидуального жилья вырос по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза. Всего пермяками построено 492,5 тысяч квадратных метров жилых помещений. В министерстве строительства Пермского края увеличение объемов строящегося жилья объясняют высокой степенью готовности ранее начатых объектов.

«Рост показателей ввода жилья происходит из-за того, что в конце прошлого года многие объекты уже находились на финальных этапах строительства, а в этом году застройщики начали сдавать готовые дома», — отмечается на сайте минстроительства края.

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В Пермском крае за период с января по апрель построено и введено в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Сведения размещены на сайте Пермьстата. «В январе—апреле на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 8265 квартир общей площадью 736,5 тыс кв метров, что составило 204,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года», — отмечает статведомство. Объем строительства индивидуального жилья вырос по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза. Всего пермяками построено 492,5 тысяч квадратных метров жилых помещений. В министерстве строительства Пермского края увеличение объемов строящегося жилья объясняют высокой степенью готовности ранее начатых объектов. «Рост показателей ввода жилья происходит из-за того, что в конце прошлого года многие объекты уже находились на финальных этапах строительства, а в этом году застройщики начали сдавать готовые дома», — отмечается на сайте минстроительства края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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