В Пермском крае зафиксирован резкий рост строительства жилья

В Пермском крае построено свыше 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае за период с января по апрель построено и введено в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Сведения размещены на сайте Пермьстата.

«В январе—апреле на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 8265 квартир общей площадью 736,5 тыс кв метров, что составило 204,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года», — отмечает статведомство.

Объем строительства индивидуального жилья вырос по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза. Всего пермяками построено 492,5 тысяч квадратных метров жилых помещений. В министерстве строительства Пермского края увеличение объемов строящегося жилья объясняют высокой степенью готовности ранее начатых объектов.

«Рост показателей ввода жилья происходит из-за того, что в конце прошлого года многие объекты уже находились на финальных этапах строительства, а в этом году застройщики начали сдавать готовые дома», — отмечается на сайте минстроительства края.