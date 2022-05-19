19 мая 2022

В Пермском театре оперы и балета назначен новый руководитель

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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, пермь
Юлия Козлова находилась в статусе и. о. с начала марта Фото:

Директором по развитию Пермского театра оперы и балета назначена Юлия Козлова. В должности временного исполняющей обязанности она находилась с начала марта.

О назначении сообщает «Новый компаньон». «Теперь она полноправный директор по развитию и директор Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета», — пишет издание. Должность руководителя отдела по работе с партнерами, которую ранее занимала Козлова, заняла Ангелина Макиенко.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета не подтвердила и не опровергла данную информацию в беседе с корреспондентом URA.RU, попросив отправить официальный запрос. К моменту публикации вопросы отправлены.

Козлова была переведена на должность директора по развитию после того, как Алла Платонова, занимавшая это место, перешла на работу в правительство региона. Там Платонова работает в статусе исполняющего обязанности министра культуры.

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Директором по развитию Пермского театра оперы и балета назначена Юлия Козлова. В должности временного исполняющей обязанности она находилась с начала марта. О назначении сообщает «Новый компаньон». «Теперь она полноправный директор по развитию и директор Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета», — пишет издание. Должность руководителя отдела по работе с партнерами, которую ранее занимала Козлова, заняла Ангелина Макиенко. Пресс-служба Пермского театра оперы и балета не подтвердила и не опровергла данную информацию в беседе с корреспондентом URA.RU, попросив отправить официальный запрос. К моменту публикации вопросы отправлены. Козлова была переведена на должность директора по развитию после того, как Алла Платонова, занимавшая это место, перешла на работу в правительство региона. Там Платонова работает в статусе исполняющего обязанности министра культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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