В Пермском театре оперы и балета назначен новый руководитель

Юлия Козлова находилась в статусе и. о. с начала марта Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Директором по развитию Пермского театра оперы и балета назначена Юлия Козлова. В должности временного исполняющей обязанности она находилась с начала марта.

О назначении сообщает «Новый компаньон». «Теперь она полноправный директор по развитию и директор Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета», — пишет издание. Должность руководителя отдела по работе с партнерами, которую ранее занимала Козлова, заняла Ангелина Макиенко.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета не подтвердила и не опровергла данную информацию в беседе с корреспондентом URA.RU, попросив отправить официальный запрос. К моменту публикации вопросы отправлены.



Козлова была переведена на должность директора по развитию после того, как Алла Платонова, занимавшая это место, перешла на работу в правительство региона. Там Платонова работает в статусе исполняющего обязанности министра культуры.