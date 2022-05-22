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Пермские власти отдают частникам сеть аптек

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Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт
В сети аптек сейчас работают 35 человек Фото:

Власти Пермского муниципального района (Пермский край) планируют отдать местную сеть аптек в частные руки. Об этом сообщается в решении плана приватизации на 2022—2024 года земского собрания муниципалитета.

«Муниципальные унитарные предприятия, планируемые к преобразованию в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью: Муниципальное унитарное предприятие „Аптеки Пермского района“», — сообщается в решении. Указанная форма после преобразования — общество с ограниченной ответственностью.

По состоянию на 1 января 2022 года балансовая стоимость основных средств предприятия — 7 508 326 рублей. Общее количество рабочих в аптеках — 35 человек.

URA.RU также рассказывало о планах краевых властей продать часть акций АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков» для строительства пивзавода на площадке одного из парков. Позже от этой идеи отказались, чтобы сосредоточиться на импортозамещении.

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Власти Пермского муниципального района (Пермский край) планируют отдать местную сеть аптек в частные руки. Об этом сообщается в решении плана приватизации на 2022—2024 года земского собрания муниципалитета. «Муниципальные унитарные предприятия, планируемые к преобразованию в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью: Муниципальное унитарное предприятие „Аптеки Пермского района“», — сообщается в решении. Указанная форма после преобразования — общество с ограниченной ответственностью. По состоянию на 1 января 2022 года балансовая стоимость основных средств предприятия — 7 508 326 рублей. Общее количество рабочих в аптеках — 35 человек. URA.RU также рассказывало о планах краевых властей продать часть акций АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков» для строительства пивзавода на площадке одного из парков. Позже от этой идеи отказались, чтобы сосредоточиться на импортозамещении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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