Пермские власти передумали продавать индустриальный парк Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил исключить из плана приватизации на 2022—2024 годы АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края». Проект соответствующего закона размещен на портале заксобрания. От продажи акций власти рассчитывали получить 52 млн рублей, но решили сосредоточиться на импортозамещении.

«Исключить АО „Управляющая компания индустриальных парков“ в целях реализации на территории Пермского края инвестиционных проектов, направленных на решение задач импортозамещения в приоритетных отраслях», — говорится в пояснительной записке. Взамен управляющей компании губернатор предложил включить несколько объектов, от продажи которых краевой бюджет получит свыше 50 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на месте индустриального парка (ул. Энергетиков, 50) власти планировали, в том числе, построить пивзавод «Вятич». Однако «Вятич» отказался от идеи из-за проблем с поставками импортного оборудования.

Потребность в импортозамещении возникла в связи с усилением санкционного давления на российскую экономику со стороны Запада. Он оказывал его с начала 2000-х годов и ввел новые ограничения для бизнеса из РФ на фоне вынужденной спецоперации на Украине. Настоящая цель санкций заключается в отмене России, считает президент РФ Владимир Путин.