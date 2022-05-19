19 мая 2022

Тюменские власти получили преимущество для привлечения инвестиций. В том числе, иностранных

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К 2030 году в индустриальном парке «Богандинский» откроется 32 поизводства Фото:

Индустриальный парк «Богандинский» (Тюменский район) включен в федеральный реестр Минпромторга России. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, это поможет привлечь в регион новых инвесторов.

«Наш индустриальный парк „Богандинский“ включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для компаний из других регионов России и из-за рубежа», — написал глава региона.

По словам Моора, в индустриальный парк зашли уже семь инвесторов, три производства открыто. Предполагается, что к 2030 году число компаний в «Богандинском» увеличится до 32.

Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор обсуждал перспективы развития «Богандинского» с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Министр пообещал поддержать проект.

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Индустриальный парк «Богандинский» (Тюменский район) включен в федеральный реестр Минпромторга России. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, это поможет привлечь в регион новых инвесторов. «Наш индустриальный парк „Богандинский“ включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для компаний из других регионов России и из-за рубежа», — написал глава региона. По словам Моора, в индустриальный парк зашли уже семь инвесторов, три производства открыто. Предполагается, что к 2030 году число компаний в «Богандинском» увеличится до 32. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор обсуждал перспективы развития «Богандинского» с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Министр пообещал поддержать проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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