Тюменские власти получили преимущество для привлечения инвестиций. В том числе, иностранных

20 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

К 2030 году в индустриальном парке «Богандинский» откроется 32 поизводства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индустриальный парк «Богандинский» (Тюменский район) включен в федеральный реестр Минпромторга России. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, это поможет привлечь в регион новых инвесторов. «Наш индустриальный парк „Богандинский“ включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для компаний из других регионов России и из-за рубежа», — написал глава региона. По словам Моора, в индустриальный парк зашли уже семь инвесторов, три производства открыто. Предполагается, что к 2030 году число компаний в «Богандинском» увеличится до 32. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор обсуждал перспективы развития «Богандинского» с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Министр пообещал поддержать проект.

Индустриальный парк «Богандинский» (Тюменский район) включен в федеральный реестр Минпромторга России. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, это поможет привлечь в регион новых инвесторов. «Наш индустриальный парк „Богандинский“ включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для компаний из других регионов России и из-за рубежа», — написал глава региона. По словам Моора, в индустриальный парк зашли уже семь инвесторов, три производства открыто. Предполагается, что к 2030 году число компаний в «Богандинском» увеличится до 32. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор обсуждал перспективы развития «Богандинского» с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Министр пообещал поддержать проект.