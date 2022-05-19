Сотрудники полиции с волонтерами ищут сбежавшего пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут пациента, сбежавшего из психдиспансера. Как сообщили URA.RU в городском УМВД, пациент не опасен для общества.

«Пациент находился на принудительном лечении в психиатрической больнице Челябинска. Он не опасен для общества. В данный момент сотрудники совместно с волонтерами ищут беглеца», -сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

В официальной группе «Легион-СПАС» в «ВКонтакте» опубликовали ориентировку на беглеца. Согласно ей, сбежавшему пациенту 18 лет. Его зовут Евгений Белоусов. 19 мая он покинул территорию лечебного заведения, и больше его никто не видел. Рост молодого человека 160 сантиметров, имеет крепкое телосложение. У него карие глаза и светлые волосы. Был одет в серый спортивный костюм и сланцы.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению Евгения связаться с ними. Телефоны можно найти в официальной группе поискового отряда.