19 мая 2022

В Челябинске ищут беглеца из психбольницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , полиция
Сотрудники полиции с волонтерами ищут сбежавшего пациента Фото:

В Челябинске сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут пациента, сбежавшего из психдиспансера. Как сообщили URA.RU в городском УМВД, пациент не опасен для общества.

«Пациент находился на принудительном лечении в психиатрической больнице Челябинска. Он не опасен для общества. В данный момент сотрудники совместно с волонтерами ищут беглеца», -сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

В официальной группе «Легион-СПАС» в «ВКонтакте» опубликовали ориентировку на беглеца. Согласно ей, сбежавшему пациенту 18 лет. Его зовут Евгений Белоусов. 19 мая он покинул территорию лечебного заведения, и больше его никто не видел. Рост молодого человека 160 сантиметров, имеет крепкое телосложение. У него карие глаза и светлые волосы. Был одет в серый спортивный костюм и сланцы.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению Евгения связаться с ними. Телефоны можно найти в официальной группе поискового отряда.

Организаторы просят всех, кто владеет информацией по местонахождению Евгения Белоусова связаться с ними
Фото:
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В Челябинске сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут пациента, сбежавшего из психдиспансера. Как сообщили URA.RU в городском УМВД, пациент не опасен для общества. «Пациент находился на принудительном лечении в психиатрической больнице Челябинска. Он не опасен для общества. В данный момент сотрудники совместно с волонтерами ищут беглеца», -сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. В официальной группе «Легион-СПАС» в «ВКонтакте» опубликовали ориентировку на беглеца. Согласно ей, сбежавшему пациенту 18 лет. Его зовут Евгений Белоусов. 19 мая он покинул территорию лечебного заведения, и больше его никто не видел. Рост молодого человека 160 сантиметров, имеет крепкое телосложение. У него карие глаза и светлые волосы. Был одет в серый спортивный костюм и сланцы. Волонтеры просят всех, кто владеет информацией по местонахождению Евгения связаться с ними. Телефоны можно найти в официальной группе поискового отряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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