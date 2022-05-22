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Синоптики предупредили свердловчан о заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Ночью 24 мая похолодает до -3 градусов Фото:

Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о заморозках ночью на 24 мая. Такое сообщение синоптики опубликовали на официальном сайте гидрометцентра.

«Ночью 24 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. Заморозки также придут и в Пермский край.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала URA.RU, что в Свердловскую область 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. «Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет колебание температур», — объясняла Паршина.

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Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о заморозках ночью на 24 мая. Такое сообщение синоптики опубликовали на официальном сайте гидрометцентра. «Ночью 24 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. Заморозки также придут и в Пермский край. Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала URA.RU, что в Свердловскую область 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. «Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет колебание температур», — объясняла Паршина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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