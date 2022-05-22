Синоптики предупредили свердловчан о заморозках

23 мая 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Ночью 24 мая похолодает до -3 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о заморозках ночью на 24 мая. Такое сообщение синоптики опубликовали на официальном сайте гидрометцентра. «Ночью 24 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. Заморозки также придут и в Пермский край. Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала URA.RU, что в Свердловскую область 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. «Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет колебание температур», — объясняла Паршина.

Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о заморозках ночью на 24 мая. Такое сообщение синоптики опубликовали на официальном сайте гидрометцентра. «Ночью 24 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. Заморозки также придут и в Пермский край. Ранее завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала URA.RU, что в Свердловскую область 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. «Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет колебание температур», — объясняла Паршина.