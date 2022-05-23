Госуслуги: как получить выплату на детей до трех лет

23 мая 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Россияне могут получить выплату на первого и второго ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для получения ежемесячной выплаты на детей до трех лет нужно подать заявление в течение полугода после рождения ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Госуслуги». «Размер выплаты всегда равен 100% детского прожиточного минимума в регионе. Если подать заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка, выплата назначается со дня рождения. Если позже — со дня обращения», — сообщается в telegram-канале «Госуслуг». Выплату можно получить только на первого и второго ребенка, в среднем сумма поставляет 12,3 тысяч рублей в месяц. При назначении пособия не учитывают имущество семьи и не используют правило нулевого дохода, когда просят предоставить причины отсутствия заработка. Доходы проверяют за год, предшествующий шести месяцам до момента обращения. Заявление на выплату должна подать мать ребенка, отец может сделать это в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Деньги на первенца назначает соцзащита из бюджета, а на второго ребенка — Пенсионный фонд за счет материнского капитала. Выплату на детей до трех можно получать одновременно с пособием по уходу за ребенком до полутора лет. Для этого оба ребенка должны были родиться до 2018 года. Также среди условий гражданство РФ у детей и их родителя. При этом среднедушевой доход на семью не должен превышать сумму двух прожиточных минимумов для трудоспособных в регионе.

Для получения ежемесячной выплаты на детей до трех лет нужно подать заявление в течение полугода после рождения ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Госуслуги». «Размер выплаты всегда равен 100% детского прожиточного минимума в регионе. Если подать заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка, выплата назначается со дня рождения. Если позже — со дня обращения», — сообщается в telegram-канале «Госуслуг». Выплату можно получить только на первого и второго ребенка, в среднем сумма поставляет 12,3 тысяч рублей в месяц. При назначении пособия не учитывают имущество семьи и не используют правило нулевого дохода, когда просят предоставить причины отсутствия заработка. Доходы проверяют за год, предшествующий шести месяцам до момента обращения. Заявление на выплату должна подать мать ребенка, отец может сделать это в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Деньги на первенца назначает соцзащита из бюджета, а на второго ребенка — Пенсионный фонд за счет материнского капитала. Выплату на детей до трех можно получать одновременно с пособием по уходу за ребенком до полутора лет. Для этого оба ребенка должны были родиться до 2018 года. Также среди условий гражданство РФ у детей и их родителя. При этом среднедушевой доход на семью не должен превышать сумму двух прожиточных минимумов для трудоспособных в регионе.