Житель Перми выиграл миллионы рублей в лотерею

Счастливчику удалось выиграть в лотерею больше 3,8 млн рублей за счет развернутой ставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Перми выиграл больше 3,8 млн рублей в лотерею. Пермяк сделал развернутую ставку, купив билет в мобильном приложении, указано на сайте «Столото».

«Удача оказалась на стороне жителя Перми. Счастливчик использовал интересную стратегию. Он купил многотиражный билет «Спортлото «5 из 36» в мобильном приложении и сделал развернутую ставку во втором поле. Такой способ позволил ему выиграть в одном тираже приз и суперприз лотереи. Общая сумма выигрыша ? 3 856 560 рублей», — отмечается на сайте распространителя государственных лотерей.

Ранее URA.RU рассказывало, что за апрель жители Пермского края выиграли в лотереи более 48 млн рублей. Два человека получили выигрыш, превышающий один миллион рублей, еще 13 — суммы от 100 до 500 тысяч рублей.