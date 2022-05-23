Сотрудники ГИБДД установили, что в ДТП никто не пострадал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Амундсена из-за отказа тормозов груженный грузовик Isuzu протаранил иномарку Nissan Qashqai. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«Водитель грузовика сказал, что видел впереди стоявший автомобиль, но не смог остановиться, потому что отказали задние тормоза, а на передних не хватило расстояния для остановки груженого автомобиля», — рассказали E1 очевидцы аварии.

Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. «В „Ниссане“ сидела двухлетняя девочка. После аварии ее увезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. В результате обследования врачи выяснили, что девочка полностью здорова и в медпомощи не нуждается», — рассказали в пресс-службе.