23 мая 2022

Вооруженный сотрудник ЧОПа держал в плену трех свердловчанок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Свердловчанин угрожал девушкам ножом Фото:

Охранник из Екатеринбурга запер дома трех девушек и угрожал им ножом, запрещая уходить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Подозреваемый распивал спиртное в компании трех знакомых девушек. Вскоре участницы застолья решили разойтись по домам. Однако подозреваемый был категорически против этого, взял в руки нож и запретил девушкам покидать жилище», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что инцидент произошел в апреле.

Одна из свердловчанок смогла сбежать и добраться до сотрудников полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девушек помог освободить участковый, который приехал по вызову. По данным полковника Горелых, подозреваемый свердловчанин работает в одном из частных охранных предприятий города.

Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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Охранник из Екатеринбурга запер дома трех девушек и угрожал им ножом, запрещая уходить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Подозреваемый распивал спиртное в компании трех знакомых девушек. Вскоре участницы застолья решили разойтись по домам. Однако подозреваемый был категорически против этого, взял в руки нож и запретил девушкам покидать жилище», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что инцидент произошел в апреле. Одна из свердловчанок смогла сбежать и добраться до сотрудников полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девушек помог освободить участковый, который приехал по вызову. По данным полковника Горелых, подозреваемый свердловчанин работает в одном из частных охранных предприятий города. Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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