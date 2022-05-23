Вооруженный сотрудник ЧОПа держал в плену трех свердловчанок

Охранник из Екатеринбурга запер дома трех девушек и угрожал им ножом, запрещая уходить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«Подозреваемый распивал спиртное в компании трех знакомых девушек. Вскоре участницы застолья решили разойтись по домам. Однако подозреваемый был категорически против этого, взял в руки нож и запретил девушкам покидать жилище», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что инцидент произошел в апреле.
Одна из свердловчанок смогла сбежать и добраться до сотрудников полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девушек помог освободить участковый, который приехал по вызову. По данным полковника Горелых, подозреваемый свердловчанин работает в одном из частных охранных предприятий города.
Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
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Охранник из Екатеринбурга запер дома трех девушек и угрожал им ножом, запрещая уходить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Подозреваемый распивал спиртное в компании трех знакомых девушек. Вскоре участницы застолья решили разойтись по домам. Однако подозреваемый был категорически против этого, взял в руки нож и запретил девушкам покидать жилище», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что инцидент произошел в апреле. Одна из свердловчанок смогла сбежать и добраться до сотрудников полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девушек помог освободить участковый, который приехал по вызову. По данным полковника Горелых, подозреваемый свердловчанин работает в одном из частных охранных предприятий города. Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.