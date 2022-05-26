Финский политолог заявил о нагнетании психоза в стране из-за РФ

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Трансляция матча Россия-Финляндия на фан-зоне Екатеринбург-арены. Екатеринбург, девушка, футбольные фанаты, уши, футбольные болельщики, болельщики, эльф, эльфийские уши
В Финляндии власти накаляют атмосферу, чтобы убедить жителей в необходимости вступления страны в НАТО Фото:

Финские власти и СМИ нагнетают в стране военный психоз вокруг вступления в НАТО и угроз со стороны России. Об этом в интервью. заявил политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман.

«В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе — они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки и супермаркеты не будут работать, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение», — рассказал эксперт.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 16 мая. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм.

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Финские власти и СМИ нагнетают в стране военный психоз вокруг вступления в НАТО и угроз со стороны России. Об этом в интервью. заявил политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе — они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки и супермаркеты не будут работать, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение», — рассказал эксперт. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 16 мая. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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