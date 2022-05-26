Финский политолог заявил о нагнетании психоза в стране из-за РФ

26 мая 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Финляндии власти накаляют атмосферу, чтобы убедить жителей в необходимости вступления страны в НАТО Фото: Размик Закарян © URA.RU Финские власти и СМИ нагнетают в стране военный психоз вокруг вступления в НАТО и угроз со стороны России. Об этом в интервью. заявил политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе — они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки и супермаркеты не будут работать, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение», — рассказал эксперт. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 16 мая. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм.

Финские власти и СМИ нагнетают в стране военный психоз вокруг вступления в НАТО и угроз со стороны России. Об этом в интервью. заявил политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «В Финляндии создавался масштабный военный психоз вокруг вступления в НАТО. Люди в глубоком психозе — они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки и супермаркеты не будут работать, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение», — рассказал эксперт. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 16 мая. Против этого выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает, что скандинавские страны поддерживают терроризм.