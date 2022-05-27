«Кремлевский курсант» из Пермского края погиб на Украине

27 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Военный из Пермского края погиб на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кунгуре (Пермский край) простятся с погибшим на Украине выпускником местного лицея, учившемся также в Московском высшем командном училище. О гибели «кремлевского курсанта» сообщается на сайте кунгурского лицея №1. «При выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб выпускник лицея Петухов Егор Николаевич. Егор закончил лицей в 2014 году. Поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище (Кремлевские курсанты)», — говорится в информации на веб-странице лицея. Пост появился 27 мая. Молодой человек связал свою судьбу с военной службой. Несколько раз во время учебы принимал участие в парадах Победы на Красной площади. После выпуска из Московского училища служил в танковом батальоне в Чебаркуле. В Кунгуре молодой человек учился в лицее №1, где также работает учителем физкультуры его отец. Администрация лицея принесла соболезнования коллеге и его семье. Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

В Кунгуре (Пермский край) простятся с погибшим на Украине выпускником местного лицея, учившемся также в Московском высшем командном училище. О гибели «кремлевского курсанта» сообщается на сайте кунгурского лицея №1. «При выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб выпускник лицея Петухов Егор Николаевич. Егор закончил лицей в 2014 году. Поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище (Кремлевские курсанты)», — говорится в информации на веб-странице лицея. Пост появился 27 мая. Молодой человек связал свою судьбу с военной службой. Несколько раз во время учебы принимал участие в парадах Победы на Красной площади. После выпуска из Московского училища служил в танковом батальоне в Чебаркуле. В Кунгуре молодой человек учился в лицее №1, где также работает учителем физкультуры его отец. Администрация лицея принесла соболезнования коллеге и его семье. Вооруженные силы РФ с 24 февраля проводят на Украине специальную военную операцию, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, группировки войск России и силы ЛДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.