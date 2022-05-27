Свердловский суд вынес меру ареста фигуранту дела о взятке

28 мая 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Силовику вынесли меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский суд отправил под домашний арест до 26 июля начальника миграционного отдела УМВД России по Екатеринбургу Елену Бубович, которая может быть связана с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Александра Темникова. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. «Бубович Елене избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 26 июля включительно», — сообщили в пресс-службе суда. Других подозреваемых, Максима Попова и Данилу Островского, также отправили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия Темников брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Также агентство сообщало о его задержании в феврале.

Свердловский суд отправил под домашний арест до 26 июля начальника миграционного отдела УМВД России по Екатеринбургу Елену Бубович, которая может быть связана с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Александра Темникова. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. «Бубович Елене избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 26 июля включительно», — сообщили в пресс-службе суда. Других подозреваемых, Максима Попова и Данилу Островского, также отправили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия Темников брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Также агентство сообщало о его задержании в феврале.