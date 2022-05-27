27 мая 2022

Свердловский суд вынес меру ареста фигуранту дела о взятке

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Силовику вынесли меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца Фото:

Свердловский суд отправил под домашний арест до 26 июля начальника миграционного отдела УМВД России по Екатеринбургу Елену Бубович, которая может быть связана с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Александра Темникова. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

«Бубович Елене избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 26 июля включительно», — сообщили в пресс-службе суда. Других подозреваемых, Максима Попова и Данилу Островского, также отправили под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия Темников брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Также агентство сообщало о его задержании в феврале.

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Свердловский суд отправил под домашний арест до 26 июля начальника миграционного отдела УМВД России по Екатеринбургу Елену Бубович, которая может быть связана с делом о коррупции в отношении врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Александра Темникова. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. «Бубович Елене избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 26 июля включительно», — сообщили в пресс-службе суда. Других подозреваемых, Максима Попова и Данилу Островского, также отправили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия Темников брал взятки за отказ от возбуждения уголовного дела о распространении наркотиков. Также агентство сообщало о его задержании в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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