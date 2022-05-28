28 мая 2022

МО: националисты устроят взрыв в Сумах ради провокации РФ

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Мизинцев сообщил, что для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств Фото:

Украинские националисты хотят открыть огонь по территории России и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию якобы в использовании химоружия. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он пояснил, что националисты планируют обстрелять территории РФ из жилого района города, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный удар; после этого ВСУ хотят взорвать емкости с химическими опасными веществами.

Ранее говорилось о том, что украинские спецслужбы платят порядка 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Также за распространение информации про поджигателей пользователям соцсетей предлагают платить по 5 тысяч рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Украинские националисты хотят открыть огонь по территории России и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию якобы в использовании химоружия. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он пояснил, что националисты планируют обстрелять территории РФ из жилого района города, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный удар; после этого ВСУ хотят взорвать емкости с химическими опасными веществами. Ранее говорилось о том, что украинские спецслужбы платят порядка 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Также за распространение информации про поджигателей пользователям соцсетей предлагают платить по 5 тысяч рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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