МО: националисты устроят взрыв в Сумах ради провокации РФ

28 мая 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Мизинцев сообщил, что для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинские националисты хотят открыть огонь по территории России и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию якобы в использовании химоружия. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он пояснил, что националисты планируют обстрелять территории РФ из жилого района города, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный удар; после этого ВСУ хотят взорвать емкости с химическими опасными веществами. Ранее говорилось о том, что украинские спецслужбы платят порядка 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Также за распространение информации про поджигателей пользователям соцсетей предлагают платить по 5 тысяч рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Украинские националисты хотят открыть огонь по территории России и взорвать емкости с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию якобы в использовании химоружия. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал Мизинцев, передает ТАСС. Он пояснил, что националисты планируют обстрелять территории РФ из жилого района города, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный удар; после этого ВСУ хотят взорвать емкости с химическими опасными веществами. Ранее говорилось о том, что украинские спецслужбы платят порядка 30 тысяч рублей участникам экстремистских акций по поджогу российских военкоматов. Также за распространение информации про поджигателей пользователям соцсетей предлагают платить по 5 тысяч рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.