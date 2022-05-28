28 мая 2022

Под Екатеринбургом на дрифт-гонках задымилась машина

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Джи-драйв шоу. Газпромнефть. Гонки. Ралли. Дрифт. Формула1. Челябинск., бмв
На горе Лиственной состоялись соревнования между дрифтерами (фото из архива) Фото:

На горе Лиственной под Екатеринбургом состоялся первый этап Уральского чемпионата по дрифту. Во время заезда у одной из машин пошел дым из-под капота, к месту прибыли сотрудники с огнетушителями. Информация об этом появилась в группе Drive Racing Екатеринбург в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось 28 мая. Победителем соревнований стал пилот из Тюмени Александр Орлов, участвовавший в заезде на Nissan Skyline. Серебро у екатеринбуржца Артема Харина на BMW Е30, а бронза у Валерия Дерябина из Заречного, который также выступал на BMW Е30.

В группе встречи выложили видео ярких моментов — из него видно, как одной из машин понадобилась помощь сотрудников с огнетушителями. Еще один пилот влетел в ограждение. Всего в мероприятии приняли участие порядка 40 спортсменов.

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На горе Лиственной под Екатеринбургом состоялся первый этап Уральского чемпионата по дрифту. Во время заезда у одной из машин пошел дым из-под капота, к месту прибыли сотрудники с огнетушителями. Информация об этом появилась в группе Drive Racing Екатеринбург в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие состоялось 28 мая. Победителем соревнований стал пилот из Тюмени Александр Орлов, участвовавший в заезде на Nissan Skyline. Серебро у екатеринбуржца Артема Харина на BMW Е30, а бронза у Валерия Дерябина из Заречного, который также выступал на BMW Е30. В группе встречи выложили видео ярких моментов — из него видно, как одной из машин понадобилась помощь сотрудников с огнетушителями. Еще один пилот влетел в ограждение. Всего в мероприятии приняли участие порядка 40 спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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