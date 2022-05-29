29 мая 2022

В Екатеринбурге 10-летняя девочка влетела в автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку с ушибом мягких тканей доставили в больницу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина около дома №31 водитель Kia Soul сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«По предварительной информации, водитель иномарки сбил девочку, которая неожиданно набежала на движущийся автомобиль», — рассказало ведомство. Девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы.

Водитель рассказал гаишникам, что двигался по двору со скоростью 10 км/ч и никак не ожидал увидеть девочку. Он затормозил, когда увидел ее. А после столкновения вызвал скорую помощь. Сотрудниками ГИБДД установлены личности участников ДТП. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать поведение детей на проезжей части, парковке и во дворе дома.

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В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина около дома №31 водитель Kia Soul сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель иномарки сбил девочку, которая неожиданно набежала на движущийся автомобиль», — рассказало ведомство. Девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы. Водитель рассказал гаишникам, что двигался по двору со скоростью 10 км/ч и никак не ожидал увидеть девочку. Он затормозил, когда увидел ее. А после столкновения вызвал скорую помощь. Сотрудниками ГИБДД установлены личности участников ДТП. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать поведение детей на проезжей части, парковке и во дворе дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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