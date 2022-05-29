В Екатеринбурге 10-летняя девочка влетела в автомобиль

30 мая 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Девочку с ушибом мягких тканей доставили в больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина около дома №31 водитель Kia Soul сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель иномарки сбил девочку, которая неожиданно набежала на движущийся автомобиль», — рассказало ведомство. Девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы. Водитель рассказал гаишникам, что двигался по двору со скоростью 10 км/ч и никак не ожидал увидеть девочку. Он затормозил, когда увидел ее. А после столкновения вызвал скорую помощь. Сотрудниками ГИБДД установлены личности участников ДТП. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать поведение детей на проезжей части, парковке и во дворе дома.

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина около дома №31 водитель Kia Soul сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «По предварительной информации, водитель иномарки сбил девочку, которая неожиданно набежала на движущийся автомобиль», — рассказало ведомство. Девочку доставили в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы. Водитель рассказал гаишникам, что двигался по двору со скоростью 10 км/ч и никак не ожидал увидеть девочку. Он затормозил, когда увидел ее. А после столкновения вызвал скорую помощь. Сотрудниками ГИБДД установлены личности участников ДТП. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать поведение детей на проезжей части, парковке и во дворе дома.