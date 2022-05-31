Пушилин: на «Азовстали» нашли нескольких заблудившихся боевиков

31 мая 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Заблудившихся националистов отправили к товарищам, сообщил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заводе «Азовсталь» в Мариуполе нашли нескольких заблудившихся националистов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Были выявлены несколько человек заблудившихся [украинских боевиков на „Азовстали“]. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live». Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Мариуполь, в том числе и завод «Азовсталь», где скрывались националисты. Они сдались в плен, сообщают « Невские новости ». Все боевики, совершившие преступления, понесут ответственность, цитирует RT официального представителя МИД РФ Марию Захарову. По словам Пушилина, их ждет трибунал, который могут начать уже этим летом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе нашли нескольких заблудившихся националистов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Были выявлены несколько человек заблудившихся [украинских боевиков на „Азовстали“]. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live». Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Мариуполь, в том числе и завод «Азовсталь», где скрывались националисты. Они сдались в плен, сообщают «Невские новости». Все боевики, совершившие преступления, понесут ответственность, цитирует RT официального представителя МИД РФ Марию Захарову. По словам Пушилина, их ждет трибунал, который могут начать уже этим летом.