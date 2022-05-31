Не хотевшего служить тюменца оштрафовали и отправили в армию

Тюменец объяснил свой побег тем, что не хотел служить в железнодорожных войсках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тобольска, не желая служить в армии, решил сбежать со сборного пункта, после чего он был объявлен в розыск. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Центральный районный суд Тюмени признал 19-летнего Антона Новикова из Тобольска виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований (ч.1 ст. 328 УК РФ) и оштрафовал его на 60 тысяч рублей. Наказание в виде судебного штрафа не освобождает нарушителя-уклониста от службы в армии», — передает объединенная пресс-служба.

По данным следствия, с начала 2020 года тоболяк состоял на военном учете, а 15 ноября прошлого года был призван для службы в армии. Молодой человек сбежал со сборного пункта, так как, по его словам, не хотел служить в железнодорожных войсках, куда его распределили. После задержания Новиков признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, без изучения доказательств. Суд решил не изолировать беглеца от общества и не устанавливать за ним специальный надзор. Тоболяк ограничился штрафом.