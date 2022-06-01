В Тюмени образовалась трехкилометровая пробка

Причиной пробки является ремонт дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени по улице Федюнинского образовалась пробка, которая растянулась более чем на три километра: от перекрестка с Пермякова до Червишевской развязки. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«В Тюмени на улице Федюнинского образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от кольца с улицей Пермякова, и до развязки на Червишевском тракте», — сообщает сервис.

В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что им не поступало никаких вызовов насчет аварий на этом участке дорожной сети. Вероятная причина пробки — ремонт дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта в Тюмени на месяц перекроют участок развязки на Червишевском тракте. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта.