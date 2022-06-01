01 июня 2022

В Тюмени образовалась трехкилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка, перекрытие дороги, ограничение движения
Причиной пробки является ремонт дороги Фото:

В Тюмени по улице Федюнинского образовалась пробка, которая растянулась более чем на три километра: от перекрестка с Пермякова до Червишевской развязки. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«В Тюмени на улице Федюнинского образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от кольца с улицей Пермякова, и до развязки на Червишевском тракте», — сообщает сервис.

В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что им не поступало никаких вызовов насчет аварий на этом участке дорожной сети. Вероятная причина пробки — ремонт дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта в Тюмени на месяц перекроют участок развязки на Червишевском тракте. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта.

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В Тюмени по улице Федюнинского образовалась пробка, которая растянулась более чем на три километра: от перекрестка с Пермякова до Червишевской развязки. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «В Тюмени на улице Федюнинского образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от кольца с улицей Пермякова, и до развязки на Червишевском тракте», — сообщает сервис. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что им не поступало никаких вызовов насчет аварий на этом участке дорожной сети. Вероятная причина пробки — ремонт дороги. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта в Тюмени на месяц перекроют участок развязки на Червишевском тракте. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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