В Тюмени образовалась трехкилометровая пробка

В Тюмени по улице Федюнинского образовалась пробка, которая растянулась более чем на три километра: от перекрестка с Пермякова до Червишевской развязки. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
«В Тюмени на улице Федюнинского образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от кольца с улицей Пермякова, и до развязки на Червишевском тракте», — сообщает сервис.
В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что им не поступало никаких вызовов насчет аварий на этом участке дорожной сети. Вероятная причина пробки — ремонт дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта в Тюмени на месяц перекроют участок развязки на Червишевском тракте. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта.
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В Тюмени по улице Федюнинского образовалась пробка, которая растянулась более чем на три километра: от перекрестка с Пермякова до Червишевской развязки. Такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «В Тюмени на улице Федюнинского образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от кольца с улицей Пермякова, и до развязки на Червишевском тракте», — сообщает сервис. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области прокомментировали, что им не поступало никаких вызовов насчет аварий на этом участке дорожной сети. Вероятная причина пробки — ремонт дороги. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта в Тюмени на месяц перекроют участок развязки на Червишевском тракте. Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта.