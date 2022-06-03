Свердловский мэр перенес свои выборы, чтобы не слететь с поста

Нижнетуринский мэр перехитрил избирательную систему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижней Туры Алексей Стасенок переизбрался на свою должность на очередном заседании думы третьего июня. Изначально выборы назначались на середину — конец июня, но из-за его проблем с военным билетом он перенес выборы на начало месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в нижнетуринской мэрии.

«Из-за его проблем с военным билетом, он решил переизбраться в начале месяца, так как в пакет документов, которые требуются от кандидата, вкладывается военник, а у него с ним проблемы. Если бы выборы прошли, как изначально планировалось — в конце месяца, то он не смог бы подать свою кандидатуру из-за аннулированного военника», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до пресс-службы нижнетуринской администрации не удалось — на звонок никто не ответил. URA.RU направило официальный запрос.

Ранее военный билет Стасенка был аннулирован в третий раз седьмым кассационным судом в Челябинске. В 2021 году он сумел доказать истинность «военника». Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы города — военный билет был представлен Стасенком, в том числе на конкурс по избранию главы Нижней Туры в 2017 году. В 2021 году Стасенок решил проблему с военкоматом.