Губернатор Артюхов высадил березы в Салехарде

Глава региона посадил несколько деревьев собственными руками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высадил в столице ЯНАО Салехарде деревья в рамках акции «Всероссийский день посадки леса». Мероприятие для родителей с детьми, в котором принял участие глава региона, прошло в детском саду «Сияние севера», сообщает пресс-служба правительства округа.

«Установилась хорошая погода, и мы можем приступать к активной фазе нашего Года экологии, к которому много готовились. У нас очень много планов на это лето — экологическая уборка городских свалок, отдаленных мест, поселка Полярный», — рассказал глава региона в ходе мероприятия. Его слова приводит пресс-служба.

Акция «Всероссийский день посадки леса» — не первая по высадке деревьев. В ЯНАО это уже стало трендом. За последние два года только в рамках акции «Сад памяти» в округе посадили более 10 тысяч деревьев.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона Дмитрий Артюхов объявил 2022 год годом экологии. По его словам, такое решение он принял, потому что этой темой стала больше интересоваться молодежь.