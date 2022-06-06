Пьяный житель Сургута устроил ДТП и сделал инвалидом пассажира

07 июня 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

При аварии пассажир вылетел из машины Фото: пресс-служба МВД по Чувашской Республике Суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по Чувашской Республике. «Водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Один из двух его знакомых, сопровождавших водителя в поездке, вылетел из машины и получил тяжелые травмы. Не убедившись, что с ним все в порядке, мужчина вместе с братом пострадавшего ушли с места происшествия. Позже находящегося без сознания пассажира обнаружили другие автолюбители, которые и вызвали скорую помощь. 33-летний житель района [пострадавший] был помещен в реанимацию», — говорится на сайте ведомства. Врачи так и не смогли поставить на ноги пострадавшего, сейчас он прикован к постели и признан инвалидом. По версии следствия, с которой согласился суд, водитель во время ДТП был нетрезв. «Суду представлены видеозаписи из торговой точки, где обвиняемый с внешними признаками опьянения вместе с пассажирами приобретал спиртное», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что суд Чувашии признал жителя Сургута виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что автоледи из ХМАО рискует остаться без руки из-за опасной привычки. В Сургуте на Пролетарском проспекте 45-летняя женщина в нетрезвом состоянии опрокинула автомобиль. При аварии ей зажало руку. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Суд Чувашии признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сургута за то, что тот устроил аварию, в результате которой его пассажир стал инвалидом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МВД по Чувашской Республике. «Водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Один из двух его знакомых, сопровождавших водителя в поездке, вылетел из машины и получил тяжелые травмы. Не убедившись, что с ним все в порядке, мужчина вместе с братом пострадавшего ушли с места происшествия. Позже находящегося без сознания пассажира обнаружили другие автолюбители, которые и вызвали скорую помощь. 33-летний житель района [пострадавший] был помещен в реанимацию», — говорится на сайте ведомства. Врачи так и не смогли поставить на ноги пострадавшего, сейчас он прикован к постели и признан инвалидом. По версии следствия, с которой согласился суд, водитель во время ДТП был нетрезв. «Суду представлены видеозаписи из торговой точки, где обвиняемый с внешними признаками опьянения вместе с пассажирами приобретал спиртное», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что суд Чувашии признал жителя Сургута виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что автоледи из ХМАО рискует остаться без руки из-за опасной привычки. В Сургуте на Пролетарском проспекте 45-летняя женщина в нетрезвом состоянии опрокинула автомобиль. При аварии ей зажало руку.