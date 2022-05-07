Женщина опрокинула автомобиль и повредила руку
В Сургуте на Пролетарском проспекте 45-летняя женщина в нетрезвом состоянии опрокинула автомобиль. При аварии ей зажало руку, сообщается в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».
«Женщина ехала с вытянутой из окна рукой, и в момент опрокидывания ее зажало кузовом. В итоге часть тела раздробило, ей может грозить ампутация», — указано в сообщении.
Пострадавшая доставлена в больницу. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ХМАО не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что на объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об аварии сообщили очевидцы происшествия.
ДТП в Сургуте
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