07 мая 2022
06 мая 2022

Автоледи из ХМАО рискует остаться без руки из-за опасной привычки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, электромобиль, женщина за рулем
Женщина опрокинула автомобиль и повредила руку Фото:

В Сургуте на Пролетарском проспекте 45-летняя женщина в нетрезвом состоянии опрокинула автомобиль. При аварии ей зажало руку, сообщается в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Женщина ехала с вытянутой из окна рукой, и в момент опрокидывания ее зажало кузовом. В итоге часть тела раздробило, ей может грозить ампутация», — указано в сообщении.

Пострадавшая доставлена в больницу. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ХМАО не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что на объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об аварии сообщили очевидцы происшествия.

ДТП в Сургуте

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В Сургуте на Пролетарском проспекте 45-летняя женщина в нетрезвом состоянии опрокинула автомобиль. При аварии ей зажало руку, сообщается в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Женщина ехала с вытянутой из окна рукой, и в момент опрокидывания ее зажало кузовом. В итоге часть тела раздробило, ей может грозить ампутация», — указано в сообщении. Пострадавшая доставлена в больницу. Оперативно получить комментарий по инциденту в ГИБДД УМВД России по ХМАО не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что на объездной дороге Ханты-Мансийска произошло ДТП со смертельным исходом. Об аварии сообщили очевидцы происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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