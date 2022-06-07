В Тюмени, спасаясь от пожара, пострадала 13-летняя девочка. Видео

08 июня 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Ребенку пришлось прыгнуть, так как дым уже заполонял всю квартиру (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В попытке спастись от пожара 13-летняя девочка прыгнула из окна и сломала ногу. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего ребенка. Пожар произошел на улице Котовского и застал жителей дома в шесть часов утра. «В 6 утра меня разбудил крик соседки за стеной: „пожар“. Я спросонья не поняла ничего, но пошла проверить. Подошла к двери, чтобы посмотреть в глазок, а там уже начала набухать обшивка. Побежала на кухню, увидела в окно огонь, побежала будить детей. В это время уже дым в квартиру начал валить и буквально за минуту вся квартира была в дыму. Было решено прыгать в окно», — рассказала подробности инцидента Кристина Пустовалова. Она также подтвердила, что ее дочь в результате прыжка сломала ногу. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел пожар на улице Котовского. Возгорание началось в подъезде пятиэтажного дома утром 6 июня. Пожарным удалось спасти пожилую женщину, которая получила отравление продуктами горения. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В попытке спастись от пожара 13-летняя девочка прыгнула из окна и сломала ногу. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшего ребенка. Пожар произошел на улице Котовского и застал жителей дома в шесть часов утра. «В 6 утра меня разбудил крик соседки за стеной: „пожар“. Я спросонья не поняла ничего, но пошла проверить. Подошла к двери, чтобы посмотреть в глазок, а там уже начала набухать обшивка. Побежала на кухню, увидела в окно огонь, побежала будить детей. В это время уже дым в квартиру начал валить и буквально за минуту вся квартира была в дыму. Было решено прыгать в окно», — рассказала подробности инцидента Кристина Пустовалова. Она также подтвердила, что ее дочь в результате прыжка сломала ногу. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел пожар на улице Котовского. Возгорание началось в подъезде пятиэтажного дома утром 6 июня. Пожарным удалось спасти пожилую женщину, которая получила отравление продуктами горения.