Стало известно, где родные хотят провести прощание с Пашей Техником

Родные российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) планируют провести прощание с ним в московском Храме Павла и Петра в Лефортово. Именно здесь, по словам его мамы, его крестили в детстве.
«Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили... Это Храм Павла и Петра в Лефортово», — пишет KP.RU. Техник родился и вырос в Москве, где и провел большую часть своей жизни.
Рэп-исполнитель Паша Техник скончался на 41-м году жизни. До своей смерти артист находился в искусственной коме. Септический шок, вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии, которая впоследствии привела к многоорганной недостаточности, стал причиной его кончины. После его смерти в Таиланде тело музыканта было перевезено в Москву.
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