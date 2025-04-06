Стало известно, где родные хотят провести прощание с Пашей Техником

Прощание с Пашей Техником пройдет в московском Храме Павла и Петра в Лефортово
© Служба новостей «URA.RU»
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С Пашей Техником попрощаются в одном из московских храмов
С Пашей Техником попрощаются в одном из московских храмов Фото:

Родные российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) планируют провести прощание с ним в московском Храме Павла и Петра в Лефортово. Именно здесь, по словам его мамы, его крестили в детстве.

«Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили... Это Храм Павла и Петра в Лефортово», — пишет KP.RU. Техник родился и вырос в Москве, где и провел большую часть своей жизни.

Рэп-исполнитель Паша Техник скончался на 41-м году жизни. До своей смерти артист находился в искусственной коме. Септический шок, вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии, которая впоследствии привела к многоорганной недостаточности, стал причиной его кончины. После его смерти в Таиланде тело музыканта было перевезено в Москву.

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Родные российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) планируют провести прощание с ним в московском Храме Павла и Петра в Лефортово. Именно здесь, по словам его мамы, его крестили в детстве. «Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили... Это Храм Павла и Петра в Лефортово», — пишет KP.RU. Техник родился и вырос в Москве, где и провел большую часть своей жизни. Рэп-исполнитель Паша Техник скончался на 41-м году жизни. До своей смерти артист находился в искусственной коме. Септический шок, вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии, которая впоследствии привела к многоорганной недостаточности, стал причиной его кончины. После его смерти в Таиланде тело музыканта было перевезено в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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